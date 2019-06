Messina. Renato Accorinti dona un pianoforte al Mercato Muricello

518 Condivisioni Facebook Twitter

Renato Accorinti ha deciso di donare un pianoforte al Mercato Muricello. L’ex sindaco di Messina ha acquistato lo strumento musicale con l’indennità maturata nel quinquennio in cui ha indossato la fascia di primo cittadino. Il pianoforte sarà inaugurato venerdì alle ore 21:30, in occasione della 25. “Festa della Musica” promossa in tutta Italia dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Si esibiranno giovani talenti come Fortunato Marchetti e Marco Zappia, il sassofonista Michele Pontrandolfi e il pianista e compositore Giovanni Renzo – pianist and composer, che ha seguito sin dall’inizio il progetto. E una chicca: il pianista 96enne Ruggero Iannello, introdotto dal nipote Marco.

«L’idea di donare un pianoforte al Mercato Muricello – spiega Renato Accorinti – nasce in occasione della decisione del Comune di spostarvi per “disturbo della pubblica quiete” il pianoforte collocato dalla precedente Amministrazione all’interno della Galleria Vittorio Emanuele, fortunatamente scongiurata grazie alle proteste dei giovani e della società civile». Una polemica che ha dimostrato la necessità di spazi culturali “aperti” alla fruizione collettiva.

«Il desiderio espresso dai commercianti del Mercato Coperto Muricello, di poter avere comunque uno strumento per compiere un ulteriore passo verso la riqualificazione di quell’area – continua Renato Accorinti – è una sollecitazione “dal basso” che non poteva essere ignorata».

Venerdì, quindi, il pianoforte verrà consegnato ufficialmente al Mercato Muricello e, successivamente, un altro pianoforte donato da Renato Accorinti sarà collocato in un punto particolarmente significativo e frequentato della città, e inaugurato con un grande evento. «La speranza, conclude Accorinti – come già per la donazione dei defibrillatori, che continua a coinvolgere decine di soggetti pubblici e privati – è che questo piccolo gesto possa diventare “virale”, sensibilizzare altri a fare lo stesso e a rendere fruibili dal punto di vista culturale quanti più punti della città».

