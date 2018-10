Messina. Realizzati interventi di potatura degli alberi nei pressi del Tribunale

5 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo i danni causati dall’ondata di maltempo che ha investito Messina nei giorni scorsi, questa mattina sono stati realizzati alcuni interventi di potatura degli alberi nei pressi del Tribunale.

La scorsa domenica, infatti, il forte vento e la pioggia hanno provocato crollo di due alberi che si sono accasciati rispettivamente sul viale Regina Margherita e in via San Cosimo, nei pressi di Villa Dante. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma alcune delle auto parcheggiate sono state danneggiate. In entrambi i casi tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza delle zone.

Visto che i grandi alberi situati di fronte al Palazzo di Giustizia erano diventati troppo folti, rappresentavano un potenziale pericolo per i passanti, pedoni e veicoli, ed è emersa la necessità di intervenire in tempi rapidi.

Sono tanti i danni che si sono verificati in questi giorni oltre al crollo degli alberi: un cartellone pubblicitario è crollato, lo scorso 29 ottobre, sul viale Italia. Anche in questo caso non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha generato la preoccupazione di molti tra cui il consigliere comunale Giandomenico La Fauci che ha espresso la necessità di un intervento urgente.

