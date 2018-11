Messina provincia stellata. Tutti i ristoranti premiati della Guida Michelin 2019

50 Condivisioni Facebook Twitter

È stata presentata a Parma la nuova Guida Michelin 2019 che, anche quest’anno, ha assegnato le sue prestigiose stelle ai ristoranti migliori d’Italia. Il dato che salta subito all’occhio è uno: la provincia di Messina diventa sempre più stellata. Crescono, infatti i ristoranti considerati degni di entrare a far parte dell’Olimpo della cucina. Tra le new entry nella Guida Michelin 2019 spicca il St. George by Heinz Beck di Taormina che conquista una stella. Lo chef sta portando ad altissimi livelli la cucina del suo ristorante a Taormina e l’obiettivo è raggiungere le 3 stelle, già conquistate con il suo famoso La Pergola di Roma.

A tenere alto il nome della provincia di Messina ci pensano anche il Principe Cerami e La Capinera, anche loro a Taormina. Entrambi possono vantare una stella Michelin.

La lista continua con altri due ristoranti che ci portano nelle magiche Isole Eolie. Nella Guida Michelin 2019, infatti, con una stella troviamo anche il Cappero di Vulcano e il ristorante Signum di Salina, il regno di Martina Caruso, la più giovane chef stellata d’Italia.

