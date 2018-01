Messina. Isola pedonale: il Consiglio Comunale dice NO

32 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Bocciata la delibera per l’istituzione dell’isola pedonale permanente. La proposta, discussa ancora una volta dal consiglio comunale, non è passata. A votarla 25 consiglieri, di cui 12 favorevoli, 11 astenuti e due contrari.

La proposta per l’isola pedonale era stata bocciata per la prima volta nel 2014, dopo una strenua opposizione da parte di alcuni consiglieri comunali definiti “eroi” da quei commercianti di via dei Mille che, al tempo, reputavano sconveniente chiudere l’area al transito veicolare.

Oggetto della proposta era rendere pedonale, in via permanente, il tratto di strada di via dei Mille che va da via Tommaso Cannizzaro a via Nino Bixio, a esclusione delle perpendicolari da e per il viale San Martino.

L’amministrazione comunale, questa volta, pensava di poter ribaltare il risultato ottenuto nel luglio del 2014, ma così non è stato. Ad opporsi alla delibera Pippo Trischitta, da sempre contrario all’istituzione dell’isola pedonale permanente e Nicola Cucinotta.

Ecco come hanno i votato i 25 consiglieri comunali presenti.

SI

Adamo Pietro

Caccamo Cecilia

Cardile Claudio

Fenech Lucy

Gennaro Gaetano

Interdonato Antonino

Rella Maurizio

Risitano Ivana

Russo Antonia

Siracusano Giuseppe

Sorrenti Santi

Zuccarello Santi Daniele

NO

Cucinotta Nicola

Trischitta Giuseppe

ASTENUTI

Crisafi Nicola

De Leo Giuseppe

Faranda Daniela

Gioveni Libero

Mondello Francesco

Perrone Maria

Barrile Emilia (Presidente del Consiglio)

Rizzo Mario

Santalco Giuseppe

Scuderi Nora

Vaccarino Benedetto

(247)