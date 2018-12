Messina si prepara al Natale. Iniziati i lavori per la ruota panoramica – FOTO

74 Condivisioni Facebook Twitter

È ufficiale: i lavori per la nuova ruota panoramica di Messina sono iniziati e a piazza Cairoli si respira già aria di Natale. La struttura sarà pronta per sabato 8 dicembre e comprenderà una cabina accessibile per disabili e una cabina “vip”.

A richiedere l’installazione della ruota panoramica nel cuore della città per le festività ormai alle porte è stata la neonata associazione Messina Incentro, che ha commissionato la struttura a una ditta di Montenero, la Europark Sas.

Questa mattina i lavori sono iniziati di buon’ora e dovrebbero concludersi in tempo per l’8 dicembre, data che da tradizione segna l‘inizio delle festività. Ma questa nuova ruota panoramica porta con sé diverse novità. Sarà più grande di quella montata l’anno scorso e avrà in totale 24 cabine di cui una accessibile per i disabili e una “vip”.

Per accedere alla cabina per disabili è stata predisposta una corsia preferenziale dotata di scivolo che consentirà di entrare nella struttura direttamente con la carrozzina. La cabina “vip”, invece, avrà un costo superiore rispetto alle altre, ma sarà dotata di tutti i comfort per rendere il viaggio sulla ruota panoramica ancora più magico. Il biglietto delle cabine normali avrà un costo di 5 euro, mentre quello per la cabina vip costerà 15 euro.

Insomma, sembra che, nonostante gli intoppi iniziali, Messina si stia preparando per questo Natale 2018. La ruota ci sarà e offrirà una prospettiva unica sulla città e sullo Stretto. Chissà se da lassù non sarà possibile ammirare anche la tanto attesa “Cometa di Natale”?

