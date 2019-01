Messina. Partono i lavori sul viale Giostra: ecco come cambia la viabilità

9 Condivisioni Facebook Twitter

A causa dei lavori per ripristinare l’illuminazione pubblica sul viale Giostra, domani mattina spostarsi in macchina a Messina potrebbe rivelarsi più complicato del solito. Per poter eseguire gli interventi in tutta sicurezza, infatti, il Comune ha disposto alcune limitazioni alla circolazione nell’area interessata, compresa la via Garibaldi.

I lavori previsti coinvolgeranno, infatti, il tratto del viale Giostra compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà, dove sarà disposto il divieto di transito al fine di agevolare lo “scavo in minitrincea” necessario al ripristino dell’impianto di illuminazione.

Le limitazioni alla viabilità

I lavori si svolgeranno domani, sabato 26 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e comporteranno le seguenti modifiche alla normale viabilità:

Divieto di transito veicolare per semicarreggiata nel tratto di viale della Libertà tra via Canova e viale Giostra . Il transito sarà consentito a senso unico in direzione di marcia sud–nord, alternativamente, nella semicarreggiata non impegnata dai lavori;

per semicarreggiata nel tratto di . Il transito sarà consentito a senso unico in direzione di marcia sud–nord, alternativamente, nella semicarreggiata non impegnata dai lavori; Divieto di transito veicolare nel controviale sud di viale Giostra, tra via Boner e viale della Libertà.

Sul posto sarà presente un presidio della Polizia Municipale.

I lavori, ha precisato il Comune di Messina, sarebbero dovuti iniziare lo scorso 17 gennaio ma, a causa di “imprevedibili motivi di natura tecnico-organizzativa da parte dell’impresa esecutrice” si è dovuto rimandare l’avvio del cantiere a domani.

