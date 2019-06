Messina Partecipa: a Villa Cianciafara l’evento per dare voce ai cittadini

Messina Partecipa presso la Villa Cianciafara che prevede di coinvolgere i cittadini aprendo il dialogo su alcune delle tematiche più rilevanti nella città dello Stretto. In seguito alla lunga giornata di lavori tra workshop, dibattiti e presentazioni, l’evento che nasce grazie al progetto Ha avuto inizio stamattina la prima edizione dipresso lache prevede di coinvolgere i cittadini aprendo il dialogo su alcune delle tematiche più rilevanti nella. In seguito alla lunga giornata di lavori tra workshop, dibattiti e presentazioni, l’evento che nasce grazie al progetto Le Agorà di Messina , terminerà con un aperitivo conclusivo, per rilassarsi e riflettere sui risultati raggiunti.

L’evento si inserisce in un progetto più ampio che mira a dare visibilità e ad attivare i processi e reti di partecipazione nel territorio messinese. L’idea alla base è che con l’aiuto di organizzazioni non profit, movimenti e associazioni sia possibile trovare delle strategie per coinvolgere i cittadini nelle problematiche della propria città e far si che la propria voce venga sentita.