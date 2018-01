Messina. Parcheggi in divieto di sosta? Il Comune ci mette le strisce blu

28 Condivisioni Facebook Twitter

I cittadini trasformano una zona a sosta vietata in parcheggio e il Comune vi disegna le strisce blu. È successo a piazza del Popolo, nel lato sinistro della carreggiata. I parcheggi a pagamento erano già presenti nella parte destra.

Si tratta di una delle aree in cui il parcheggio selvaggio era storia di tutti i giorni. La rimozione coatta era fattibile ma evidentemente inutile, così il Comune di Messina ha deciso di sfruttare la zona per guadagnare stalli a pagamento.

Così adesso coloro che vorranno parcheggiare a piazza del Popolo potranno farlo previo pagamento di opportuno “Gratta e sosta”.

Come dice il detto: “A mali estremi, estremi rimedi.”

Così l’Amministrazione ha deciso di adeguarsi al fenomeno, piuttosto che ricorrere alla complicata pratica di mettere in moto i carro attrezzi.

Come si può notare dalla foto sottostante, comunque, la creazione degli stalli blu per il parcheggio a pagamento non è riuscita, ancora, a mitigare la pratica del “parcheggio creativo”.

