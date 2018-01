Messina. Palma in via XXIV maggio a rischio caduta

5 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Le palme di viale San Martino, indebolite dall’azione del punteruolo rosso, non sono le uniche a rischio. A segnalarlo il consigliere comunale Libero Gioveni che punta l’attenzione su altri esemplari della specie, tra cui la pianta ubicata in via XXIV Maggio all’incrocio con via S. Agostino.

Dando voce alla preoccupazione di commercianti e ai residenti della zona, il Consigliere Comunale denuncia le condizioni della palma che si trova in prossimità dell’edicola di via XXIV maggio: «Il titolare dell’edicola ubicata proprio a ridosso della pianta – denuncia Gioveni – ha più volte segnalato a Palazzo Zanca il problema e teme che la palma, evidentemente colpita dal punteruolo rosso, possa cadere, con le prevedibili conseguenze».

«Ebbene – prosegue Gioveni – nonostante le promesse di un intervento celere dal Dipartimento competente, ancora tutto tace dal vicino palazzo municipale».

Vista la situazione e considerando i rischi, aumentati dalla presenza di una seconda palma che sembrerebbe versare nelle stesse condizioni, Libero Gioveni chiede all’assessore all’ambiente Daniele Ialacqua di: «Adottare tutti i provvedimenti necessari sulla grande palma, con l’opportuno coinvolgimento dell’esperto al ramo, Giaimi, a garanzia della pubblicata e privata incolumità».

(39)