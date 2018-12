A Messina scatta l’operazione “parcheggio selvaggio”: 49 verbali e 19 autovetture rimosse

82 Condivisioni Facebook Twitter

Tolleranza zero della Polizia Metropolitana di Messina, impegnata questa mattina nell’operazione “parcheggio selvaggio”, finalizzata a reprimere tutte le cattive abitudini degli automobilisti, che non rispettano le norme stradali.

E i numeri dei controlli di oggi parlano da soli: 49 verbali di contestazione e 19 auto rimosse con il carro attrezzi. Ben 20 le auto che sostavano sui marciapiedi, 16 in corrispondenza di intersezione stradale, 4 in doppia fila, 1 davanti ad un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, 2 sulle strisce pedonali.

Sanzionati anche diversi automobilisti che usavano il cellulare durante la guida.

L’operazione contro il parcheggio selvaggio, guidata dal comandante Antonino Triolo, si è concentrata nel lato monte di via XXIV Maggio, lungo via Felice Bisazza e nelle varie perpendicolari sino a piazza XX Settembre.

Liberato anche il marciapiede di via Malpigli, totalmente occupato da automobili al punto da rendere impossibile il passaggio dei pedoni.

Numeri importanti in una piccola porzione di territorio che racconta le cattive abitudini degli automobilisti messinesi e la necessità di maggiore controllo.

