Messina. Oggi i casting del film “Fiori di Agave” a Piazza Cairoli

Messina. Iniziano oggi alle 16:00 i casting del film “Fiore di Agave” a Piazza Cairoli, il nuovo progetto cinematografico del regista Salvatore Arimatea verrà prodotto dal Centro Artistico del Mediterraneo, in collaborazione con la Confcommercio di Messina presieduta da Carmelo Picciotto.

Le riprese partiranno a metà gennaio a Messina e in diverse parti della provincia e tratterà temi attuali, molto discussi, come la donazione degli organi e l’aborto. Il film vedrà come protagoniste le attrici Fioretta Mari, Clara Cirignotta, Ida Razza, Andrea Messina e l’attore Lelio Naccari.

La produzione invita a presentarsi al casting tutti coloro che sono interessati a “vivere un’ esperienza lavorativa e formativa sul set” affiancando le varie figure professionali che compongono lo staff (operatori, scenografi, direttore della fotografia, regista, truccatori, parrucchieri, produttori, sceneggiatori etc.). Saranno inoltre selezionati alcuni partecipanti per uno stage gratuito, ai quali sarà rilasciato un attestato di riconoscimento. I casting si svolgeranno per l’intero pomeriggio e si concluderanno alle ore 22:00.

Il film di Arimatea, prodotto dal CAM – Centro Artistico del Mediterraneo è sostenuto da diversi enti quali: Ama Onlus, AIDO sez. di Milazzo, Federmoda Italia, Reasika, Teatro dei 3Mestieri, Lineaemme Arredamenti, la Truccheria Cherie, Finalmente Mamma, Famassicurazioni, Villa Martius Tenuta Torchio Anticoe e LEM tipografia. Insieme offrono ai messinesi l’opportunità di esibirsi sul grande schermo e di avviare la propria carriera.

