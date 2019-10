Messina. Nuovo primato per la pizzeria L’Orso: doppio premio dal Gambero Rosso

0 Condivisioni Facebook Twitter

È la pizzeria L’Orso la prima di Messina a guadagnarsi, oltre ai due spicchi della guida “Pizzerie d’Italia 2020” del Gambero Rosso, anche le due rotelle, premio specifico per la pizza al taglio.

Il locale di via Calapso conquista ancora una volta gli esperti di gastronomia e, in questo caso, lo fa nella sua nuovissima versione street.

A pochi mesi dall’apertura del nuovo locale, “L’Orso in teglia”, una delle più note pizzerie della città dello Stretto si aggiudica un ulteriore riconoscimento. Se già per due anni consecutivi l’Orso aveva conquistato gli esperti del Gambero Rosso e guadagnato i tanto ambiti spicchi per le migliori pizzerie d’Italia; in questo 2019 è riuscito a ottenere anche un nuovo importante premio per il proprio lavoro, le due rotelle per la pizza al taglio.

Quindi, L’Orso di Messina conquista sia nella sua versione classica che in quella street ricevendo in totale due spicchi e due rotelle. È la prima volta che una pizzeria siciliana viene premiata contemporaneamente con entrambi i riconoscimenti.

Con il suo nuovo locale di via Tommaso Cannizzaro, infatti, “L’Orso in teglia” ha inaugurato la stagione della pizza in teglia alla romana, servita su piccoli taglieri in legno. A supervisionare il lavoro nelle cucine è il maestro pizzaiolo Matteo La Spada.

