Messina. Nuovo appuntamento con DONARtE per sostenere il Centro NeMO SUD

Messina. Tutto pronto per il 5° appuntamento di DONARtE: il calendario di eventi di beneficenza organizzato dal Centro NeMO SUD e pensato per raccontare l’arte in ogni sua forma. Questo 29 ottobre al cinema multisala Apollo si terrà, infatti, la proiezione del film “Don’t Worry” il cui ricavato sarà destinato al sostenimento del centro clinico specializzato nelle malattie neuromuscolari.

Circa vent’anni fa l’attore Robin Williams aveva acquisito i diritti dell’autobiografia dell’illustratore Americano John Callahan, per realizzarne un film di cui voleva essere protagonista, proponendo a Gus Van Sant la regia. Per una serie di difficoltà il progetto fu messo da parte ma, in seguito alla scomparsa di Williams, il regista ha deciso finalmente di dar vita all’opera.

Il film racconta la storia tormentata di Callahan, un uomo alcolizzato che a causa di un grave incidente viene costretto su una sedie a rotelle. Il film coglie la personalità brillante e divertente del protagonista, dotato di un talento innato per le battute e di una forte passione per il disegno di vignette, capaci di provocare reazioni differenti in chi le osserva.

Il film porta chi lo guarda a riflettere sulla vita e sul suo valore, nel tentativo di superare ogni pregiudizio e proprio per questo è stato scelto come quinto appuntamento di DONARtE. La proiezione avrà inizio alle ore 20.00 alla multisala Apollo, concessa dalla proprietaria Loredana Polizzi che si è mostrata entusiasta di sposare questo progetto: «Ho sentito l’esigenza di aderire con la mia azienda alle iniziative di NeMO SUD perché ritengo sia un importante esempio di supporto solidale. Sono certa che i messinesi risponderanno numerosi».

Per prendere parte all’evento ed assistere alla proiezione del film di Gus Van Sant è necessario effettuare una prenotazione, contattando i numeri 3473035778 e 3403362791.

