Nuovi orari e nuovi percorsi: come cambiano le linee bus di ATM

ATM ha disposto nuove modifiche ad alcune linee bus che verranno applicate a partire da lunedì 14 ottobre: i nuovi orari sono stati concordati con il Dipartimento Mobilità Urbana del Comune di Messina e con le Circoscrizioni.

Linee 16 Gravitelli e 16/bis Montepiselli

La linea bus 16/bis verrà accorpata a quella diretta a Gravitelli, con il seguente percorso:

Andata : Villa Dante – Via Catania – Rotatoria Zaera – Via Cesare Battisti – Via Tommaso Cannizzaro – Via Pietro Castelli – Via Gravitelli – Via Pietrasanta – SP 42 – Piazza Gonzaga;

Ritorno: Piazza Gonzaga – Via Gelone – SP 42 – Via Pietrasanta – Via Pietro Castelli – Via Tommaso Cannizzaro – Stazione (Via La Farina) – Viale Europa – Sx Viale San Martino – Villa Dante.

Linea 17 – Città Nuova-Cavallotti

Nel percorso sia andata che ritorno transiterà dal torrente Trapani con passaggio da Largo La Corte Cailler (Muricello):

Andata: Cavallotti, Via Santa Maria Allemanna, Sx Viale San Martino, Via Tommaso Cannizzaro, Dx Corso Cavour – dx Boccetta – Sx Via Garibaldi – Sx via Cicala – Largo “Gaetano La Corte Callier” (Muricello) – Torrente Trapani – Città nuova – Torrente Trapani Alto.

Ritorno: Torrente Trapani Alto – Città nuova – Torrente Trapani – Largo "Gaetano La Corte Callier" (Muricello) – Torrente Trapani – Sx viale R. Marherita – Sx viale Boccetta – Dx Corso Cavour – Sx viale T. Cannizzaro – Stazione – Cavallotti.

Linea 19 Bis (Granatari – S. Michele – Stazione Centrale)

La linea 19 bis è stata istituita per rispondere alle esigenze degli studenti dell’estrema zona Nord e per consentirgli quindi di recarsi alle ore 6.55 presso gli istituti scolastici partendo da via Circuito Torre Faro, passando per il Viale Giostra Alto per poi giungere alla Stazione Centrale.

Tale servizio è già presente nella zona Sud ed è coperto dalla Linea bus 18/bis (Giampilieri Superiore – S. Michele – Stazione Centrale)

La linea 19 Bis seguirà il tragitto:

Cavallotti – via S.M. Alemanna – Sx viale S. Martino – Dx viale T. Cannizzaro – Dx Corso Cavour – Dx viale Boccetta – Sx via Garibaldi – Dx viale Giostra – Sx viale della Libertà – via C. Pompea – Ortopedico – Rotonda Granatari – Dx Statua Padre Pio – Capolinea via Circuito (presso La Lumachina) – proseguire S.P. 46 – Dx via Lago Grande (fino al rifornimento Esso) – Sx via Consolare Pompea – Ortopedico – viale della Libertà – via Pola – Dx viale Giostra – Chiesa S. Michele – Viale Giostra – Dx via Garibaldi – via C. Battisti – via T. Cannizzaro – Stazione Centrale.

Linea 20 (S. Licandro – Cavallotti)

Su richiesta della Circoscrizione, la linea effettuerà il percorso passando dalla via Garibaldi sia in andata che al ritorno, ad eccezione delle corse delle 6.10 e delle 13.55 (transitando da Terminal Cavallotti) e delle ore 6.55 e 14.40 (transitando da Pietro Nenni) che serviranno gli studenti per raggiungere gli istituti scolastici.

Linea 21 (Circonvallazione)

Si ripristina il precedente percorso.

Andata : Cavallotti – via S.M. Alemanna – via I° settembre – via C. Battisti – viale Europa – viale Italia – viale Principe Umberto – viale Italia – Sx viale Europa – Sx via La Farina – Stazione Centrale – Terminal Annunziata.

Ritorno: Terminal Annunziata – viale Annunziata – Sx viale R. Elena – viale R. Margherita – viale Principe Umberto – viale Italia – Sx viale Europa – Sx via La Farina – Stazione Centrale – Cavallotti.

Linea 22 (Basile – Conca d’Oro)

Su richiesta della Circoscrizione di competenza la Linea bus 22 attraverserà tutta la via Umberto Fiore sia all’andata che al ritorno.

Linea 32 (Ponte Gallo – Torre Faro – Annunziata)

Come richiesto dalla Circoscrizione, la Linea bus 32 effettuerà la prima corsa del Tabellino 1 e del Tabellino 2 fino alla Stazione Centrale. Gli orari di alcune corse sono stati programmati in modo da consentire la coincidenza con la Linea 33/A (Autostrade).

Linea Zir – Policlinico

Di questa linea era parlato già un po’ di tempo fa. La Linea Zir – Policlinico è pensata per gli studenti e per il personale medico e paramedico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria. Le due linea cui si era pensato originariamente saranno accorpate in un’unica Linea esercitata con due bus che effettueranno il percorso A/R Zir – Policlinico e Policlinico Zir – Zir.

La decisione deriva dalla volontà di eliminare il cambio di bus all’interno del Policlinico.

