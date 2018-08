Messina. Niente acqua a Ganzirri, Torre Faro e Granatari. I provvedimenti AMAM

13 Condivisioni Facebook Twitter

Gli abitanti di Ganzirri, Torre Faro in questi giorni stanno subendo diversi disagi a causa di una non regolare erogazione idrica.

L’incremento stagionale della popolazione nelle zone costiere di Messina, infatti, ha fatto rilevare anche quest’anno l’aumento dei fabbisogni idrici nella riviera nord e, al contempo, la conseguente riduzione dei tempi di erogazione.

Nei giorni scorsi, inoltre, si sono rese necessarie riparazioni urgenti, effettuate sulla condotta da 300 mm della Panoramica, sia martedì che domenica scorsi, con la sospensione temporanea dell’erogazione e il successivo riavviamento.

Per affrontare in modo unitario sia le esigenze di maggior fabbisogno idrico per l’aumento della popolazione nell’area costiera nord sia le eventuali problematiche tecniche sulla rete, AMAM ha definito un pacchetto di misure correttive, per un’azione massiccia in queste settimane, per migliorare la distribuzione nelle zone interessate e la soluzione delle criticità riscontrate.

Ecco i provvedimenti che verranno attuati a partire dalle prossime ore:

da oggi sarà incrementato il flusso verso il serbatoio di Torre Faro , in modo da contenere i tempi di riempimento del serbatoio in circa 12 ore;

, in modo da contenere i tempi di riempimento del serbatoio in circa 12 ore; saranno effettuate due erogazioni giornaliere invece di una soltanto (la seconda erogazione partirà da oggi pomeriggio alle 16 circa);

(la seconda erogazione partirà da oggi pomeriggio alle 16 circa); le squadre dei tecnici AMAM, in questi giorni festivi, provvederanno a monitorare e presidiare tutta la rete esterna zona nord, in modo da minimizzare eventuali disagi, facendo le opportune manovre al bisogno.

AMAM rende noto, inoltre, che il Servizio Segnalazioni e Reclami sarà attivo 24 ore su 24. Eventuali disservizi possono essere segnalati chiamando il numero 090-3687711.

