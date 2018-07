Messina. Niente acqua per 2 giorni in centro, zona Nord e in alcuni villaggi

182 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. A causa di alcuni problemi tecnici, la distribuzione di acqua sarà ridotta per due giorni in centro città, nella riviera Nord e nel villaggi di Masse e Molino. A comunicarlo è l’AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina), i cui tecnici sono al lavoro da ieri sera per provvedere al ripristino in tempi brevi della normale funzionalità delle reti e degli impianti.

Per tutta la durata degli interventi attualmente in corso, che si dovrebbero concludere entro domani, venerdì 20 luglio, sarà assicurato l’approvvigionamento idrico con servizio di autobotte in piazza nei piccoli abitati.

«A causa di problemi che hanno compromesso la normale funzionalità delle reti idriche e degli impianti di servizio – si legge nella nota di comunicazione delle modifiche alla normale distribuzione diffusa da AMAM – è stato necessario sospendere l’erogazione idrica nei villaggi di Massa Santa Lucia e Molino e ridurre l’orario della distribuzione nel centro città e nei villaggi rivieraschi compresi tra Paradiso e Torre Faro, per consentire gli interventi urgenti di ripristino».

Di conseguenza, è stato previsto il presidio dell’autobotte di AMAM in prossimità della piazza di Massa S. Lucia e della frazione di Molino, al fine di garantire comunque l’approvvigionamento alla popolazione.

Ogni ulteriore aggiornamento, ha sottolineato l’Azienda, sarà comunicato tempestivamente.

