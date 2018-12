Natale in corsia: domani la festa al reparto pediatrico del Policlinico di Messina

39 Condivisioni Facebook Twitter

L’atmosfera del Natale ha già invaso tutta la città e presto, grazie all’Associazione ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus, raggiungerà anche i reparti pediatrici dell’ospedale Policlinico “G. Martino” di Messina.

Mercoledì 19 dicembre, a partire dalle 18.00, si svolgerà la festa di Natale organizzata dai volontari per consegnare ai bambini ricoverati i regali. Canti, balli e tanta allegria per ricreare la magia del Natale anche nei corridoi di un reparto di cura allietando la permanenza dei piccoli e dei loro cari.

I volontari inoltre hanno già allestito nell’atrio del padiglione pediatrico NI l’albero di Natale addobbato con i peluche portati dai volontari o donati all’associazione. Un simbolo, per far si che anche i bambini ricoverati possano sentire il calore del Natale e affrontare con maggiore serenità il loro percorso, conservando la voglia di giocare.

Amici dei Bimbi in Corsia Onlus opera proprio nei reparti pediatrici del Policlinico di Messina in cui organizza momenti ludici e ricreativi per regalare un sorriso ai piccoli degenti, sfruttando la fantasia e la creatività, con l’ausilio di giocattoli ed altro materiale ricreativo ed un’unica missione: divertire e divertirsi.

