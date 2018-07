Messina. È scomparso l’Arcivescovo emerito Giovanni Marra

11 Condivisioni Facebook Twitter

È morto ieri, 11 luglio, l’Arcivescovo emerito di Messina, Giovanni Marra. Aveva 87 anni e copriva la sua carica dal 1997.

Monsignor Marra era nato nel 1931 a Cinquefrondi, in provincia di Reggio. Aveva studiato filosofia e teologia al Pontificio Seminario Regionale Pio XI. Nel 1952 si era trasferito a Roma, dove aveva conseguito il Dottorato in Diritto Canonico per diventare, l’anno successivo, sacerdote.

Ha dedicato i primi anni del suo percorso religioso alle missioni nei paesi devastati dalla guerra dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa.

Nominato Arcivescovo di Messina nel 1997, Giovanni Marra, ha ricoperto l’incarico fino al 2006 e, infine, nel 2007 è stato chiamato a far parte della Congregazione dei Vescovi di Benedetto XVI. Messina si unisce al dolore per la perdita di una delle personalità più apprezzate della sfera religiosa cittadina.

