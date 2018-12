Messina. Il mercato delle pulci di viale Europa cambia sede

7 Condivisioni Facebook Twitter

Viale Europa basso non avrà più il suo mercato delle pulci. A stabilirlo è un’ordinanza del Comune di Messina che richiede lo sgombero dell’area e sancisce lo spostamento temporaneo degli stand in un’altra sede.

Lo sgombero è stato deciso lo scorso dicembre 2017 e ha ottenuto il benestare degli esercenti, che a fine marzo hanno accettato di spostare la propria attività, in via temporanea, presso i locali dell’ex mercato ittico. Il Comune, si legge nell’ordinanza, ha fornito loro le chiavi dei box situati nella struttura di via Alessio Valore – dove sono stati recentemente trasferiti anche gli esercenti dell’ex mercato Zaera, oggi in disuso – ma alcuni dei commercianti non si sono ancora trasferiti nella nuova sede.

Per queste ragioni, lo scorso 22 dicembre 2018 il Dipartimento Servizi alle imprese del Comune ha sollecitato il trasferimento dei 5 commercianti che ancora non hanno effettuato lo spostamento, indicando in 5 giorni (che scadono, quindi, oggi) il termine ultimo per sgomberare l’area attualmente occupata, rimuovere le proprie merci e occupare il proprio box all’ex mercato ittico.

In caso di inottemperanza, si legge ancora nel documento, i titolari dei box saranno tenuti a sostenere in prima persona le spese relative allo sgombero e alla rimozione delle merci.

