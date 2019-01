Messina Marathon 2019. Modifiche alla viabilità e ai percorsi dei bus. Sospeso il tram

13 Condivisioni Facebook Twitter

In occasione della undicesima edizione della Messina Marathon che si terrà il 13 gennaio, l’ATM ha deciso di apportare alcune modifiche a diversi a diversi orari e percorsi degli autobus e del tram. L‘evento podistico tanto atteso dagli sportivi messinesi avrà inizio alle ore 9.00 e prevede la Maratona “Antonello da Messina” di 42,195 km, la Mezza Maratona “Eufemio da Messina”, la Shakespeare Run e il Fitwalking.

Modifiche al trasporto pubblico per domenica 13 gennaio

Servizio Tram

Il servizio Tranviario verrà sospeso dalle ore 6.30 alle ore 15.30, la prima partenza avverrà dal capolinea Zir alle ore 15.30.

Servizio Autobus

Dalle ore 08.30 alle ore 15.30 la linea 1 (SHUTTLE) effettuerà il seguente percorso: andata (Direzione Sud-Nord) – Giunti sulla Via La Farina, proseguire Stazione C.le, Via L. Rizzo, Via V. Emanuele, a sx semaforo Nettuno, Via Garibaldi e percorso regolare. Ritorno (Direzione Nord-Sud) – giunti sulla Via Garibaldi, proseguire Corso Cavour, a sx V.le Boccetta, a dx Via V. Emanuele, Via L. Rizzo, a dx Via la Farina, e percorso regolare.

La linea 14/15 effettuerà il seguente percorso: andata – Cavallotti, a sx Via 1° Settembre, a dx Via La Farina , a dx Viale Europa e percorso regolare. Ritorno – giunti sul Viale Europa, Rotatoria Zaera, Viale Europa, Via La Farina, Stazione C.le, Cavallotti.

La linea 20/21 effettuerà il seguente percorso: andata – Cavallotti, a sx Via 1° Settembre, a dx Via La Farina , a dx Viale Europa, a dx V.le Italia e percorso regolare. Ritorno – giunti sul v.le P. Umberto, proseguire V.le Italia, a sx V.le Europa, a sx Via La Farina, Stazione C.le, Cavallotti.

Modifiche alla viabilità

Domenica 13 gennaio, dalle ore 5 alle ore 15, per liberare il percorso previsto per la Messina Marathon 2019 sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta: sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi, tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta; sul lato ovest della carreggiata ovest di via Garibaldi, tra le vie C. Battisti e T. Cannizzaro; sul lato sud di via I Settembre, tra via C. Battisti e S. Elia; sul lato est di via C. Battisti, tra via della Zecca e Largo S. Giacomo; su entrambi i lati di via Loggia dei Mercanti, tra le vie Garibaldi e Argentieri e tra via Colombo e corso Cavour; su entrambi i lati di via Consolato del Mare, tra via Garibaldi e piazza Antonello; a piazza Antonello, settori lato valle; su entrambi i lati di via Colombo, tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; su entrambi i lati di via Argentieri, tra le vie Loggia dei Mercanti e Consolato del Mare e nel tratto tra le vie S. Camillo e Cavalieri della Stella; su entrambi i lati di via S. Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; su entrambi i lati delle vie Cavalieri della Stella e Pozzoleone, nei rispettivi tratti tra le vie Argentieri e Garibaldi; su entrambi i lati delle vie Aspa, S. Maria La Porta, Scarlatti, S. F. Bianchi tra Garibaldi e Ghibellina, Centonze tra Garibaldi e dei Verdi, S.M. Alemanna e S. Giuseppe nei tratti compresi tra le vie S. Elia e Garibaldi, G. Bruno tra T. Cannizzaro e Dogali, Dogali e Fabrizi nei tratti compresi tra G. Bruno e accesso garage a monte di via U. Bassi, nelle vie Citarella, Geraci, Saffi, S. Cecilia, Bixio, Manara, Camiciotti, Maddalena, E. L. Pellegrino nei rispettivi tratti tra via dei Mille e G. Bruno ed in via Sacchi. Sempre dalle ore 5 sino alle 15 di domenica 13, e comunque su disposizione del Corpo di Polizia municipale, sarà istituito il divieto di transito, in entrambe le carreggiate di via Garibaldi, nel tratto tra viale Boccetta e T. Cannizzaro; carreggiata ovest di via Garibaldi tra corso Cavour e Boccetta (i veicoli provenienti dalla carreggiata monte di via Garibaldi in direzione nord-sud dovranno proseguire sul corso Cavour, con presidi a cura della Polizia municipale); via C. Battisti tra via della Zecca e largo San Giacomo (con deviazione in via della Zecca per i veicoli provenienti da via C. Battisti, con presidi a cura della Polizia municipale); I Settembre tra C. Battisti e S. Elia; T. Cannizzaro tra via dei Mille e viale S. Martino; in entrambe le carreggiate del viale S. Martino nel tratto compreso tra piazza Cairoli e viale Europa; Loggia dei Mercanti tra Garibaldi e Argentieri e tra Colombo e Cavour; Consolato del Mare tra Garibaldi e piazza Antonello; settori lato valle di piazza Antonello; controviale sud di piazza Duomo; Colombo tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; Argentieri, tra le vie Loggia dei Mercanti e Consolato del Mare e tra S. Camillo e Cavalieri della Stella; S. Camillo tra le vie Gasparro e Garibaldi; Cavalieri della Stella e Pozzoleone, nei rispettivi tratti tra le vie Argentieri e Garibaldi; Aspa; S. Maria La Porta; Scarlatti; S. F. Bianchi tra le vie Garibaldi e Ghibellina; Centonze tra le vie Garibaldi e dei Verdi; S. M. Alemanna e San Giuseppe tra le vie S. Elia e Garibaldi; G. Bruno tra le vie T. Cannizzaro e Dogali; Dogali e Fabrizi nei rispettivi tratti tra G. Bruno e accesso ai garage a monte di via U. Bassi; nelle vie Citarella, Geraci, Saffi, S. Cecilia, Bixio, Manara, Camiciotti, Maddalena ed E. L. Pellegrino nei tratti tra via dei Mille e G. Bruno; ed in via Sacchi. Saranno inoltre rimossi temporaneamente i dissuasori di transito in via I Settembre ed a piazza Cairoli lato valle, e le fioriere in via Colombo saranno temporaneamente posizionate in via Loggia dei Mercanti.

