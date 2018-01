Domani si corre la Messina Marathon. Ecco le modifiche alle linee bus e tram

12 Condivisioni Facebook Twitter

Domani Messina tornerà a correre. Alle ore 9, infatti, ci sarà il via ufficiale della decima Messina Marathon. Organizzata dal Comune di Messina, in collaborazione con la Polisportiva Odysseus Messina, anche quest’anno la maratona percorrerà le vie principali della città, regalando a tutti i partecipanti uno scenario davvero suggestivo nel quale gareggiare.

I corridori potranno inoltre decidere se per provare a vincere la maratona internazionale “Antonello da Messina”, correndo per 42 chilometri, la mezza maratona “Eufemio da Messina” di 21 chilometri oppure partecipare alla più tranquilla “Shakespeare Run” di 10,5 chilometri, pensata proprio per i non professionisti.

Tutte le informazioni per partecipare alla maratona sono consultabili sul sito ufficiale della Messina Marathon.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento sportivo, l’ ATM ha disposto alcune modifiche ai percorsi delle linee bus e del tram per la giornata di domenica 14 gennaio, dalle 06.30 alle 15.00.

Servizio Tram (linea 28)

Il servizio Tranviario verrà sospeso dalle ore 06.30 alle ore 15.00 del 14 gennaio. In sostituzione verrà istituito un servizio autobus linea 28, che prevederà il passaggio di 2 autobus per la zona sud e 2 autobus per la zona nord.

La linea 28 (Zona Sud) effettuerà il seguente percorso:

Andata : Viale Gazzi (capolinea), via La Farina, sul lato sinistro di via S. Cosimo, viale S. Martino, viale Europa, rotatoria, via C. Battisti, via T. Cannizzaro, via La Farina (Palazzo Hotel Royal);

: Viale Gazzi (capolinea), via La Farina, sul lato sinistro di via S. Cosimo, viale S. Martino, viale Europa, rotatoria, via C. Battisti, via T. Cannizzaro, via La Farina (Palazzo Hotel Royal); Ritorno: Via La Farina (capolinea – Palazzo Hotel Royal), viale Europa, viale S. Martino, Provinciale, viale Gazzi.

La linea 28 (Zona Nord) effettuerà il seguente percorso:

Andata : Cavallotti (capolinea), via Savoca, sul lato sinistro di via L. Rizzo (rifornimento IP), via V. Emanuele, viale della Libertà, Annunziata;

: Cavallotti (capolinea), via Savoca, sul lato sinistro di via L. Rizzo (rifornimento IP), via V. Emanuele, viale della Libertà, Annunziata; Ritorno: Annunziata (capolinea), viale della Libertà, via Garibaldi, C. Cavour, sul lato sinistro del Boccetta, via V. Emanuele, via L. Rizzo, via La Farina, via Magazzini Generali, Cavallotti.

Servizio Autobus

Le modifiche che seguono riguarderanno la giornata del 14 gennaio dalle ore 08.30 alle ore 15.00.

Le linee 1/5 – 2 – 6 – 9 – 10/8 – 12 – 32 – 35, effettueranno il seguente percorso:

Andata : via La Farina (Palazzo Hotel Royal), sul lato destro del viale Europa, rotatoria, via Catania e percorso regolare;

: via La Farina (Palazzo Hotel Royal), sul lato destro del viale Europa, rotatoria, via Catania e percorso regolare; Ritorno: arrivati nella via La Farina, sul lato sinistro di via S. Cosimo, via Catania, rotatoria, via C. Battisti, sul lato destro di via T. Cannizzaro, sul lato destro di via La Farina (capolinea Palazzo Hotel Royal).

La linea 14, effettuerà il seguente percorso:

Andata : arrivati nella via La Farina, sul lato sinistro di via S. Cosimo, via Catania, rotatoria, via C. Battisti, sul lato sinistro di via T. Cannizzaro,viale Principe Umberto e percorso regolare;

: arrivati nella via La Farina, sul lato sinistro di via S. Cosimo, via Catania, rotatoria, via C. Battisti, sul lato sinistro di via T. Cannizzaro,viale Principe Umberto e percorso regolare; Ritorno: arrivati nella via T. Cannizzaro, sul lato destro di via C. Battisti, rotatoria, via Catania e percorso regolare.

La linea 15, effettuerà il seguente percorso:

Andata : arrivati nella via La Farina, sul lato sinistro di via S. Cosimo, via Catania, rotatoria, via C. Battisti, sul lato sinistro di via T. Cannizzaro,viale Principe Umberto,viale R. Margherita,viale R. Elena, viale Annunziata e percorso regolare;

: arrivati nella via La Farina, sul lato sinistro di via S. Cosimo, via Catania, rotatoria, via C. Battisti, sul lato sinistro di via T. Cannizzaro,viale Principe Umberto,viale R. Margherita,viale R. Elena, viale Annunziata e percorso regolare; Ritorno: P.lla Arena, Citola, ss. Annunziata, viale R. Elena, viale R. Margherita, viale Principe Umberto, via T. Cannizzaro, sul lato destro di via C. Battisti, rotatoria, via Catania e percorso regolare.

La linea 30, effettuerà il seguente percorso:

Andata : arrivati nella via La Farina, sul lato sinistro di via S. Cosimo, via Catania, rotatoria, via C. Battisti, sul lato sinistro di via T. Cannizzaro, viale Principe Umberto, viale R. Margherita, viale R. Elena, sul lato sinistro del viale Giostra, Chiesa S. Michele;

: arrivati nella via La Farina, sul lato sinistro di via S. Cosimo, via Catania, rotatoria, via C. Battisti, sul lato sinistro di via T. Cannizzaro, viale Principe Umberto, viale R. Margherita, viale R. Elena, sul lato sinistro del viale Giostra, Chiesa S. Michele; Ritorno: arrivati sul viale Giostra, sul lato destro del viale R. Elena, viale R. Margherita, viale Principe Umberto, via T. Cannizzaro, sul lato destro di via C. Battisti, rotatoria, via Catania e percorso regolare.

Le linee 38 e 41, effettueranno il seguente percorso:

Andata : via La Farina ((Palazzo Hotel Royal),sul lato destro del viale Europa e percorso regolare;

: via La Farina ((Palazzo Hotel Royal),sul lato destro del viale Europa e percorso regolare; Ritorno: arrivati nella via T. Cannizzaro, sul lato destro di via La Farina (capolinea Palazzo Hotel Royal).

Linea 42B: Soppressa.

Linea 43, effettuerà il seguente percorso:

Andata : Cavallotti, via Savoca, via L. Rizzo (rifornimento IP), sul lato sinistro di via V. Emanuele, via Garibaldi, viale Giostra, viale R. Margherita, viale Principe Umberto, sul lato destro di via Pietro Castelli e percorso regolare;

: Cavallotti, via Savoca, via L. Rizzo (rifornimento IP), sul lato sinistro di via V. Emanuele, via Garibaldi, viale Giostra, viale R. Margherita, viale Principe Umberto, sul lato destro di via Pietro Castelli e percorso regolare; Ritorno: Piazza D’Armi, via Pietrasanta, via Pietro Castelli, via T. Cannizzaro, sul lato destro di via la Farina (capolinea Palazzo Hotel Royal).

Le linee 71 – 72 – 74 – 78 – 79 – 81/, effettueranno il seguente percorso:

Andata : Cavallotti, via Savoca, sul lato sinistro di via L. Rizzo (rifornimento IP), via V. Emanuele, via Garibaldi e percorso regolare;

: Cavallotti, via Savoca, sul lato sinistro di via L. Rizzo (rifornimento IP), via V. Emanuele, via Garibaldi e percorso regolare; Ritorno: arrivati nella via Garibaldi, C. Cavour, sul lato sinistro del Boccetta, via V. Emanuele, via L. Rizzo, via La Farina, via Magazzini Generali, Cavallotti.

Tutte le modifiche sono consultabili sul sito dell’ATM (Azienda Trasporti di Messina).

