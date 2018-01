Messina. Interventi manutenzione richiesti per la galleria San Jachiddu

0 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Necessarie attività di manutenzione nell’area della galleria San Jachiddu, arteria di collegamento fra lo svincolo di viale Giostra e il torrente Annunziata.

«Degrado e abbandono mettono a repentaglio la sicurezza degli automobilisti»: questa la denuncia del consigliere Maurizio Di Gregorio che, dopo un sopralluogo effettuato stamane, ha ritenuto necessario sottolineare l’urgenza di alcuni interventi nei pressi della galleria San Jachiddu.

«All’inizio della rampa di accesso, gli alberi ormai hanno invaso entrambe le corsie creando disagi in ambo i sensi di marcia. La mancata scerbatura impedisce, a chi proviene dal viale Giostra, di vedere la segnaletica posta all’ingresso dello svincolo. Per coloro che escono, invece, è difficile vedere chi sopraggiunge e da qui il rischio di scontrarsi con qualche altro veicolo. La zona è, peraltro, presa di mira da vandali che pensano bene di usarla com pattumiera, creando piccole discariche a cielo aperto».

Alla luce di queste considerazioni il consigliere Di Gregorio si rivolge all’Amministrazione e ai dipartimenti competenti per risolvere, al più presto, le problematiche segnalate a tutela degli automobilisti stessi che giornalmente, anche per recarsi a lavoro, usufruiscono di questa indispensabile arteria stradale.

