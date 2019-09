Messina. L’acqua torna a zampillare nella fontana della Stazione Centrale

2388 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo anni di incuria e degrado la fontana della Stazione di Messina è stata ripulita e ripristinata e oggi è di nuovo zampillante d’acqua. La piazza che ogni giorno accoglie turisti e pendolari, studenti e lavoratori, adesso ha tutto un altro look, destinato a mutare ancora a seguito degli interventi annunciati nei giorni scorsi.

A puntare l’attenzione sulla fontana, e sulla Stazione Centrale in generale, è stata per prima Uiltrasporti che, con quello che ha ironicamente definito un “blitz fotografico”, ha risposto alle critiche mosse dal sindaco Cateno De Luca a Trenitalia per i ritardi e le condizioni dei treni e ha denunciato la situazione di degrado in cui, da tempo, versa l’area, spesso biglietto da visita della città dello Stretto per chi vi arriva per la prima volta.

Qualche giorno dopo il Primo Cittadino si è recato nuovamente alla Stazione di Messina e ha annunciato la volontà di intervenire per dare una seconda vita alla fontana e renderla di nuovo «zampillante». Detto fatto, oggi la struttura funziona di nuovo, l’impianto elettrico è stato sistemato dai tecnici di AMAM e tra qualche mese, ha comunicato De Luca, la fontana sarà circondata da fiori e da un prato all’inglese.

«Dopo oltre dieci anni – ha commentato il sindaco Cateno De Luca – è stata ripulita e riattivata la fontana di piazza Stazione». Ma non solo: «Il presidente di AMAM Salvo Puccio ha manifestato la volontà di adottare la fontana e la zona a verde circostante».

