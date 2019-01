Messina. La ruota panoramica rimane a Piazza Cairoli, ancora per un po’

73 Condivisioni Facebook Twitter

Ok, è vero: l’Epifania tutte le feste porta via ma a Messina un dei simboli del Natale rimarrà fermo al suo posto ancora per un po’. La ruota panoramica di Piazza Cairoli, infatti, sarà attiva fino al 27 gennaio 2019. L’amministrazione comunale di Messina ha accolto la richiesta avanzata dalla “Messina Incentro”.

«Siamo lieti di comunicare la proroga – afferma Lino Santoro Amante, presidente della Messina Incentro – della Ruota Panoramica in piazza che, com’è noto è stata sponsorizzata dalla Caffè Barbera. Desidero ringraziare l’amministrazione comunale e, in modo particolare l’assessore Pippo Scattareggia, che ha accolto la nostra richiesta sulla base delle sollecitazioni ricevute dai commercianti di piazza Cairoli e zone limitrofe. La Ruota Panoramica è una innegabile attrattiva che potrà dare una spinta al commercio della nostra città soprattutto in occasione della stagione dei saldi. Oltre alla Ruota rimarranno in piazza anche i giochini per i più piccoli. Le iniziative della nostra associazione non si fermano al Natale tant’è che siamo già proiettati per il Carnevale 2019. Ringrazio, infine, gli sponsor che ci hanno permesso di regalare con il supporto di imprenditori e commercianti, un Natale indimenticabile ai messinesi».

La ruota panoramica supera i 40 metri di altezza ed è dotata di 24 cabine per un totale di 140 posti. La struttura, interamente dipinta di bianco, comprende, oltre alle normali cabine da 6 posti, una cabina riservata alle persone con disabilità su cui può essere collocata una carrozzina, e una cabina “vip” dotata di tutti i comfort. Insomma, una ruota accessibile ed elegante, da cui sarà possibile osservare ancora Messina dall’alto.

