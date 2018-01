Messina. Tira e molla sull’isola pedonale: proroga della Giunta

30 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Dopo la bocciatura della proposta per l’ isola pedonale permanente in via dei Mille, avvenuta ieri da parte del Consiglio Comunale, stamattina è stata approvata una delibera di Giunta che comunica la proroga della stessa fino a domenica 21.

La riapertura dell’area al traffico era prevista lunedì 8 gennaio, ma così non sarà. Il tratto interessato va da via Tommaso Cannizzaro a via Santa Cecilia, dal viale S. Martino, tra le vie E.L. Pellegrino e Maddalena e via Solferinon e tra via Giordano Bruno ed il viale San Martino.

La proposta per la pedonalizzazione dell’area era stata bocciata ieri dal Consiglio, il cui esito aveva visto solo due voti contrari contro 12 favorevoli e ben 11 astenuti.

