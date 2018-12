Messina. Iniziano i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell’ex Standa

5 Condivisioni Facebook Twitter

Inizieranno domani i lavori per la messa in sicurezza e la bonifica dei locali e delle aree limitrofe dell’ex Standa di Messina, sul viale della Libertà. La richiesta per l’avvio urgente dei lavori era stata fatta qualche giorno fa attraverso un’ordinanza urgente emessa a tutela della salute pubblica firmata dal sindaco, Cateno De Luca. Nel documento, infatti, si legge che nell’immobile sarebbe stato riscontrato un grave inconveniente igienico sanitario che potrebbe causare pericoli alla salute e all’incolumità pubblica, a ciò si aggiunge inoltre lo stato di abbandono e vetustà dell’immobile.

Per consentire alla MessinaServizi Bene Comune s.p.a. la messa in sicurezza e bonifica dell’ex Standa e delle zone adiacenti, sono stati disposti dei provvedimenti viari.

Venerdì 14 e sabato 15 dicembre, dalle ore 5 alle 11, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta nelle seguenti zone:

viale della Libertà, nel tratto tra il bar Calipso e via Pola;

via Pola, tra il viale della Libertà e via Antonio Fulci;

via Fulci, tra la via Pola e la scalinata via Antonio Fulci;

via Principessa Mafalda, tra la scalinata di via Fulci e il vicolo cieco.

L’ordinanza del sindaco prevede anche dei lavori da parte di Unicredit, proprietaria dell’immobile che consistono nella rimozione degli intonaci pericolanti e delle insegne luminose che mostrano cedimenti, nella rimozione e la successiva ricollocazione delle tegole, divelte dagli agenti atmosferici, sul tetto di copertura e nella chiusura di tutti i varchi che potrebbero permettere accesso all’edificio.

