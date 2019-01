Messina. Incidente mortale sulla A18. Le immagini della Polizia – VIDEO

150 Condivisioni Facebook Twitter

L’incidente mortale verificatosi alle 3.00 di questa notte sull’autostrada A18 Messina Catania all’altezza di Scaletta Zanclea è costato la vita a tre persone, tra cui un poliziotto della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos.

Nel corso dei rilievi, infatti, la pattuglia intervenuta sul luogo dell’impatto, avvenuto questa notte tra un tir e un’automobile, è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente nel quale ha perso la vita l’Assistente Capo Angelo Gabriele Spadaro, classe ’63, della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos (ME).

L’operatore è rimasto schiacciato contro il guard-rail laterale, investito da un mezzo pesante ed ha riportato gravissime lesioni a seguito delle quali è deceduto presso il Policlinico G. Martino di Messina intorno alle 5.00. Lascia i genitori, una sorella e un fratello, Ispettore della Polizia di Stato che presta servizio a Messina.

Nell’incidente è rimasto ferito l’altro componente della pattuglia, l’Assistente Capo Giuseppe Muscolino, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti quattro equipaggi della Polizia Stradale.

Le cause dell’incidente mortale sono in corso di accertamento ma i primi rilievi hanno fatto emergere il coinvolgimento a vario titolo di sei mezzi pesanti, due autovetture, un motociclo con almeno altri due deceduti e diversi feriti. Le indagini sono a cura della Sezione Polizia Stradale di Messina. L’autostrada A/18 è ancora chiusa nel tratto Catania-Messina al km 23 con uscita obbligatoria allo svincolo di Roccalumera.

