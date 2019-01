Messina. Inaugurato dal Ministro Trenta il monumento ai Carabinieri caduti a Nassiriya

36 Condivisioni Facebook Twitter

Da oggi Messina ha un monumento dedicato ai 5 Carabinieri Siciliani caduti a Nassiriya. Ad inaugurarlo questo pomeriggio, presso la Caserma “A. Bonsignore”, è stato il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Alla cerimonia hanno partecipato i familiari delle vittime siciliane della strage di Nassiriya, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale Giovanni Nistri, il Comandante Interregionale Generale Luigi Robusto e le massime Autorità civili, militari e religiose della Sicilia, intervenute all’evento.

Il monumento inaugurato quest’oggi è stato realizzato dagli alunni dell’istituto artistico “Ernesto Basile” di Messina, ed è costituito da un piano d’Altare in pietra siciliana lavorata a mano, che poggia su 4 gambi di rose, in acciaio, sorretti alla base da 4 pietre, provenienti delle Terre di origine di ciascun caduto siciliano, che circondano una roccia rossa giunta direttamente da Nassiriya. Le quattro pietre italiche abbracciano la pietra irachena e “rappresentano simbolicamente le gocce di sangue, che, sgorgate dal sacrificio dei caduti, hanno fatto fiorire una rosa”. Infatti dalle 4 pietre affiorano 5 rose in ferro battuto, in ricordo di ciascuno dei caduti siciliani, sovrastate da un ripiano in pietra tipica siciliana. Sul piano d’Altare il sacrificio dei Nostri caduti viene ricordato dalla seguente iscrizione:

“La nostra Pietra

Il rosso naturale della dura pietra irachena cela il sangue di un italico martirio e, da cornice i colori della sicula Patria d’origine. Tu che, silenzioso volgi verso di me il tuo sguardo e la tua prece fa di questi sassi un’unica pietra, per schiacciare odi e rancori e, solo allora, da quel sangue potrà sbocciare un fiore.

S. Ten. Giovanni Cavallaro

M.llo A. Alfio Ragazzi

Brig. Giuseppe Coletta

V. Brig. Domenico Intravaia

App. Horacio Maiorana

Terra irachena, 12/XI/2003

Terra di Sicilia 17/I/2019”

(44)