Messina. In arrivo le nuove pensiline ATM: ecco quanto costeranno

Messina. Sembra essere tutto pronto per l’acquisto delle nuove pensiline ATM da installare presso le fermate di interscambio dello Shuttle 100 con le altre linee bus in diverse zone della città. Il Dipartimento dei Trasporti del Comune ha richiesto, infatti, un preventivo a una ditta di Treviso – scelta tramite indagine di mercato – per la fornitura degli oggetti di arredo urbano.

Stando a quanto riportato nella determina dirigenziale, in cui si chiede l’approvazione del dipartimento Servizi Finanziari, la spesa prevista per le pensiline è di 48.434,00 euro, IVA compresa. Se si esclude l’IVA, l’importo scende a 39.700,00 euro (appena 300 euro sotto l’importo massimo previsto dalla normativa per l’affidamento diretto, ndr).

La selezione della ditta, la METALCO di Castelminio di Resana (TV), è stata effettuata a seguito di una indagine di mercato finalizzata a individuare il modello più adatto, rispondente ai requisiti richiesti dal Comune.

Il Comune prevede di acquistare, complessivamente, 14 pensiline da posizionare presso altrettante fermate dell’autobus, alcune già esistenti da tempo altre create appositamente per consentire agli utenti di salire a bordo dello Shuttle 100, la “navetta” che attraversa la città, da Nord a Sud e viceversa, collegando Torre Faro a Giampilieri e incrociando lungo il tragitto le linee che coprono le zone meno centrali.

Ma che aspetto avranno queste nuove pensiline e dove saranno posizionate? Il modello scelto è quello denominato Ycaro costruito dalla azienda della City design, brand della METALCO di Treviso, e avrà una doppia funzione:

offrire riparo e un posto dove sedersi agli utenti in attesa dell’autobus;

agli utenti in attesa dell’autobus; segnalare il numero della fermata e di identificare in modo chiaro i punti di interscambio con le altre linee previste dal nuovo piano di ATM per il trasporto locale.

Oltre a rispondere ai requisiti della resistenza, della durabilità e della funzionalità, le nuove pensiline dovranno essere curate esteticamente e – come si legge nel documento comunale – “avere un design di forte impatto estetico”.

Dove saranno collocate le 14 nuove pensiline ATM

I nuovi oggetti d’arredo urbano verranno collocati alle seguenti fermate:

fermata “bivio S. Margherita” lato mare e lato monte – interscambio con linea 3, da /per Pezzolo;

– interscambio con linea 3, da /per Pezzolo; fermata rifornimento ESSO località “Galati” lato mare e lato monte – interscambio con linea 5, Mili/Galati;

– interscambio con linea 5, Mili/Galati; fermata stazione Metroferrovia località “Mili” lato mare e lato monte – interscambio con linea 5, Mili/Galati;

– interscambio con linea 5, Mili/Galati; fermata ex UNIEURO, località “Larderia” lato mare e lato monte – interscambio con linea 6, Tipoldo/Zir;

– interscambio con linea 6, Tipoldo/Zir; fermata TOYS PLANET località “Pistunina” lato monte – interscambio con linea 7, Zafferia/Case Inci;

– interscambio con linea 7, Zafferia/Case Inci; fermata MC DONALD località “Contesse” lato mare e lato monte – interscambio con linea 8, S. Filippo inferiore/Villa Lina e con linea n. 9, S. Filippo superiore/Villa Lina;

– interscambio con linea 8, S. Filippo inferiore/Villa Lina e con linea n. 9, S. Filippo superiore/Villa Lina; fermata rifornimento AGIP località “S. Agata lato mare e lato monte – interscambio con linea 27, Faro superiore/Sperone;

– interscambio con linea 27, Faro superiore/Sperone; fermata cinema IRIS, località “S. Agata” lato monte – interscambio con linea 32, Ponte Gallo/Papardo.

