Messina. Il Consiglio Comunale vota SI: nasce l’Agenzia per il risanamento

Messina. L’Agenzia per il risanamento si farà: questo ha deciso il Consiglio Comunale, dopo oltre 5 ore di seduta. In aula erano presenti 31 consiglieri su 32 (unico assente Scavello che si trovava in viaggio di nozze) e la votazione è stata praticamente unanime: 30 voti favorevoli e 1 astenuto, il Presidente del Consiglio Claudio Cardile.

Un risultato che dà ufficialmente il via all’ambizioso progetto di risanamento che il sindaco Cateno De Luca ha fortemente voluto per risolvere, una volta per tutte, il problema delle baracche a Messina. L’obiettivo adesso, quindi, è quello di continuare a lavorare per completare, entro il 31 ottobre, lo sgombero di tutte le persone e cose da tutte le strutture abitative che insistono negli ambiti di risanamento e la contestuale recinzione, messa in sicurezza e vigilanza dei siti.

Il 31 dicembre, invece, è fissato la demolizione di tutte le strutture abitative e, comunque, qualsivoglia manufatto che insiste nei richiamati ambiti.

Ma per poter far sì che questo accada, è necessario anche trovare dei nuovi immobili da destinare a chi, ad oggi, vive ancora nelle baracche. Già 400 le case che potrebbero essere acquistate dalla neonata Agenzia per il risanamento ma si dovrà aspettare ancora qualche giorno per capire concretamente come questo nuovo soggetto non economico muoverà i primi passi.

Sembra scongiurato anche il pericolo delle dimissioni del sindaco Cateno De Luca, anche se il primo cittadino ha posto come clausola l’approvazione delle modifiche al regolamento del Consiglio Comunale, riguardanti soprattutto i tempi dell’Amministrazione.

