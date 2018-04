Messina. Idea San Licandro: ritrovata la panchina rubata

50 Condivisioni Facebook Twitter

«Avevamo perso le speranze, stavamo andando a denunciare presso i carabinieri, ma poi è arrivata una chiamata». Inizia così il post su Facebook pubblicato sulla pagina del gruppo “Idea San Licandro” che lo scorso weekend aveva dovuto constatare il furto della panchina di piazza San Salvatore dei Greci, collocata solo 14 giorni prima.

Appena saputo del furto della panchina, sottratta alla piazzetta di San Licandro, il gruppo di volontari ha condiviso la triste notizia su Facebook dando vita ad un tam-tam mediatico che ha raggiunto in poco tempo oltre 42.000 utenti del noto social network.

Oggi, finalmente, l’interesse destato nei cittadini ha portato al risultato sperato: la panchina rubata a San Licandro è stata ritrovata. «Il merito – rivelano i volontari di “Idea San Licandro” – va ai ragazzi dell’Ard Discount in via del Fante, che hanno trovato la panchina in una piazzetta dell’Annunziata e dopo averci contattato l’hanno presa in custodia per ridarla a noi!»

Il gruppo di volontari ha già previsto l’installazione di un sistema di videosorveglianza per tutelare gli interventi futuri di riqualificazione di San Licandro e, anche se ancora incredulo, sembra aver preso con ironia l’accaduto e conclude: «Certe panchine fanno giri immensi, ma poi ritornano».

Una storia incredibile che, fortunatamente, sembra essersi conclusa con un lieto fine.

(337)