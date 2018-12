Messina. Frana a Capo Alì: strada statale 114 chiusa e deviazioni

11 Condivisioni Facebook Twitter

Una frana si è verificata questa notte e Capo Alì. Il costone della strada statale 114 ha ceduto nuovamente facendo riversare sassi e detriti sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri e, successivamente, i tecnici dell’Anas. La strada è stata chiusa per questioni di sicurezza.

A darne comunicazione è stato lo stesso vicesindaco di Alì Terme, Nino Melato, che dopo aver verificato la situazione ha commentato così l’accaduto sulla propria pagina Facebook: «Ennesima frana a Capo Alì. La strada è interrotta».

Il materiale franato, infatti, ha sostanzialmente ricoperto la carreggiata, bloccando così il passaggio e costringendo i vigili urbani a deviare il traffico veicolare verso l’autostrada Messina-Catania, la A18.

Non è la prima volta che, proprio al km 22,700, si verifica un evento del genere. L’ultima frana, infatti, risale allo scorso 20 luglio 2018 e ha provocato danni a un auto che passava di lì e lievi lesioni al conducente. Il costone da cui si sono staccati i detriti, infatti, era protetto da una rete metallica. Al momento, in ogni caso, non sono stati registrati danni.

Insomma, una situazione che non può che mettere in difficoltà i cittadini, già alle prese con il traffico della Vigilia di Natale. Il timore, infatti, è che la coincidenza della frana con le feste, infatti, potrebbe rallentare lo svolgimento dei lavori.

(Foto del vicesindaco di Alì Terme Nino Melato)

