Messina. Frana a Capo Alì: riaperta la statale 114

È stata riaperta la strada statale 114 “Orientale Sicula” ad Alì Terme, in seguito alla frana che ne aveva comportato la chiusura al km 22,750, nella giornata di lunedì 24. Già durante la giornata della vigilia di Natale, Anas aveva fatto giungere una squadra di rocciatori che aveva proceduto alle verifiche inerenti la stabilità del costone e al disgaggio di ulteriore materiale instabile.

A causa delle due giornate festive, la nuova rete parietale è giunta in cantiere nella giornata di giovedì e, conseguentemente, si è proceduto alla sua installazione sul versante roccioso.

