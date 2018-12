Messina. Ecco il programma per la notte di Capodanno a Piazza Duomo

21 Condivisioni Facebook Twitter



Mancano pochi giorni a Capodanno e in molti staranno già pensando a dove e come salutare al meglio il 2018. A Messina, oltre ai tanti eventi privati, il Comune di Messina propone il suo Capodanno a Piazza Duomo.

Il programma per la serata del 31 dicembre è stato presentato ieri mattina a Palazzo Zanca dagli assessori al Turismo Dafne Musolino, alla Cultura Roberto Vincenzo Trimarchi e allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia.

Il capodanno a Piazza Duomo avrà inizio a partire dalle ore 21.30 con l’esibizione dei Kunsertu, che già questa estate si erano esibiti a Messina in occasione del Capo Peloro Fest. A seguire gli Unavantaluna: il gruppo di musicisti siciliani si è formato a Roma nel 20o4 e propone un ritmo del tutto particolare che si presenta come un incontro tra tradizione sicula e innovazione.

Anche quest’anno ci sarà il Dj set di Leo Lippolis e Dino Fiannacca Yanez ad accompagnarci nel nuovo anno e non mancheranno i giochi d’artificio che saranno offerti da Caronte & Tourist.

Oltre al programma per la serata di fine anno, durante la conferenza è stato illustrato anche il calendario degli eventi di Natale che continueranno fino al 9 gennaio: «Abbiamo messo in rete – hanno dichiarato gli assessori – le attività previste a Messina, patrocinando le varie manifestazioni e grazie al sostegno di cittadini, associazioni e sponsor è stato possibile realizzare un calendario di appuntamenti che prevede un’offerta ricca per la città, la provincia e i centri limitrofi. Abbiamo privilegiato le attività degli artisti locali, che spesso hanno successo lontano da Messina, al fine di dare alla nostra comunità la possibilità di vivere in maniera più partecipata questo periodo di festività».

Quindi se ancora non sapete ancore come rispondere alla fatidica domanda “Cosa fai a Capodanno ?”, potete sempre scegliere di accogliere il 2019 nel cuore della città dello Stretto.

(37)