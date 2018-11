Messina. Ecco gli orari di apertura dei cimiteri e le modifiche ATM per la Commemorazione dei Defunti

6 Condivisioni Facebook Twitter

Per consentire lo svolgimento della tradizionale Commemorazione dei Defunti, il Comune di Messina ha disposto alcune modifiche agli orari di apertura dei cimiteri, alla viabilità e ai percorsi dei bus ATM.

La Santa Messa per la Commemorazione dei Defunti sarà presieduta da Sua Eminenza l’Arcivescovo Giovanni Accolla e sarà celebrata oggi, venerdì 2 novembre, alle ore 11.00 nel piazzale dell’ingresso centrale del Gran Camposanto (Cimitero Monumentale di Messina).

Orari e modifiche alla normale attività

Il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani di Messina seguiranno i seguenti orari di apertura:

venerdì 2 novembre saranno aperti continuativamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00;

novembre saranno aperti continuativamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00; Sabato 3 e domenica 4 novembre saranno aperti ai visitatori solo di mattina, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Oggi, inoltre, gli uffici della direzione Cimiteri al Gran Camposanto osserveranno l’orario continuato sino alle 17.00.

A causa della grande affluenza prevista per i prossimi giorni non sarà possibile accedere al Gran Camposanto con autovetture private, neanche se si è in possesso di pass per i diversamente abili. La ricezione dei cortei funebri e delle salme, inoltre, sarà effettuata all’ingresso lato Baglio.

Modifiche alle linee ATM

In occasione della Commemorazione dei defunti, gli autobus ATM che portano a Cumia (linea 11) e al Cimitero di Granatari (linea 34) subiranno le seguenti variazioni:

La linea 11 Cumia , partendo all’andata da Cavallotti attraverserà le vie S. M. Alemanna, I Settembre, C. Battisti, Catania, Provinciale, viale Gazzi per poi seguire il percorso regolare; al ritorno, invece, passerà dal bivio Madonnina del Santo, imboccherà la tangenziale, e proseguirà prima per viale Gazzi e poi per le vie Bonino, La Farina e Stazione Centrale.

, partendo all’andata da Cavallotti attraverserà le vie S. M. Alemanna, I Settembre, C. Battisti, Catania, Provinciale, viale Gazzi per poi seguire il percorso regolare; al ritorno, invece, passerà dal bivio Madonnina del Santo, imboccherà la tangenziale, e proseguirà prima per viale Gazzi e poi per le vie Bonino, La Farina e Stazione Centrale. La linea 34 Cimitero Granatari effettuerà un servizio speciale, dalle ore 8.10 alle ore 14.25.

Modifiche alla viabilità

Per consentire l’acceso in sicurezza ai cimiteri messinesi, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità, che riguarderanno le seguenti aree:

Gran Camposanto

Ecco le modifiche previste alla viabilità nelle vie limitrofe al Cimitero Monumentale di Messina per oggi, venerdì 2 novembre:

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7.00 alle ore 18.00 in via Del Santo , dal n. 36 al n. 68 su entrambi i lati della carreggiata e dal n. 328 fino al ponte ferroviario, sul lato monte;

in , dal n. 36 al n. 68 su entrambi i lati della carreggiata e dal n. 328 fino al ponte ferroviario, sul lato monte; Divieto di transito in vicolo S. Cosimo per consentire la circolazione ai mezzi delle Forze di Polizia e di soccorso, ai residenti, ad alcuni mezzi dell’Enel, ai taxi e ai mezzi autorizzati muniti di contrassegno;

in per consentire la circolazione ai mezzi delle Forze di Polizia e di soccorso, ai residenti, ad alcuni mezzi dell’Enel, ai taxi e ai mezzi autorizzati muniti di contrassegno; Senso unico di marcia , monte-valle, in via Baglio , dove, nel tratto compreso tra via Catania e il cancello carrabile del Gran Camposanto, sono autorizzati a circolare i mezzi del personale del dipartimento Cimiteri;

, , dove, nel tratto compreso tra via Catania e il cancello carrabile del Gran Camposanto, sono autorizzati a circolare i mezzi del personale del dipartimento Cimiteri; Divieto di sosta in via Catania per un tratto di 10 metri a nord e a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto;

per un tratto di 10 metri a nord e a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto; Interdizione al transito veicolare in via del Santo ai mezzi provenienti da viale Gazzi, ad eccezione di quelli dei residenti.

Cimitero di Castanea

In via Cimitero Castanea vigerà il senso unico con direzione di marcia monte-mare (verso Massa San Giorgio);

vigerà il con direzione di marcia monte-mare (verso Massa San Giorgio); Su entrambi i lati della Strada Provinciale 50, all’intersezione tra via Cimitero Castanea-Massa S. Giorgio, vigerà la direzione obbligatoria diritto.

