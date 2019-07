Messina. Ecco come diventare tiratori della Vara per il 2019

217 Condivisioni Facebook Twitter

Il 15 agosto si avvicina e il Comune di Messina è pronto per selezionare tiratori della Vara per l’edizione del 2019. Sul sito di Palazzo Zanca è già disponibile il modulo da scaricare per diventare tiratori e avere la possibilità di portare il carro votivo tra le vie della città dello Stretto in occasione di una delle tradizioni messinesi più amate e attese.

Per diventare tiratori della Vara non sono richieste caratteristiche particolari, la selezione è aperta a tutti gli individui di età compresa tra i 18 e i 65 anni che vogliano partecipare attivamente alla manifestazione. Le iscrizioni per entrare a far parte dell’Albo Tiratori Vara 2019 saranno aperte da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto.

Come diventare tiratori della Vara

Per candidarsi occorre presentare l’apposito modulo scaricabile dalla sezione “Avvisi” del sito istituzionale del Comune di Messina (o cliccando qui) o disponibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (al piano terra di Palazzo Zanca), compilato e accompagnato dalla fotocopia del proprio documento d’identità.

Una volta messi insieme i documenti necessari sarà possibile iscriversi all’Albo Tiratori Vara 2019 inviando il modello via PEC a protocollo@pec.comune.messina.it o consegnando brevi manu il modulo e la fotocopia del documento di identità valido all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

