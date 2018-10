Messina. Due pecore a spasso per la città… come vere turiste

141 Condivisioni Facebook Twitter

Che Messina fosse una città turistica lo sapevamo, ma oggi pomeriggio a spasso per la città c’erano due visitatori davvero insoliti. Due pecore, intorno alle 17:30, sono state avvistate mentre passeggiavano allegramente sul viale Giostra, in direzione monte – mare. Metro dopo metro, sono arrivate decise all’incrocio con via Garibaldi ed hanno deciso di percorrerla, transitando davanti il teatro Vittorio Emanuele. Il loro giro culturale tra i monumento del centro di Messina è proseguito fino all’altezza di Palazzo Zanca. È stato che le due pecore non hanno resistito al fascino del Monte di Pietà, verso cui si sono dirette senza esitazione.

Ad interrompere la loro passeggiata domenicale è stata la Polizia Municipale che ha provveduto, con la massima cautela, a mettere in sicurezza gli ovini, in attesa dell’arrivo del veterinario dell’ASL. Sarà così possibile avviare le procedure necessarie all’identificazione delle due pecore e procedere con la restituire al legittimo proprietario.

