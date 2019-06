Messina. Domenica visite mediche gratuite a Villa Dante

8 Condivisioni Facebook Twitter

Messina dedica una giornata alla salute dei suoi abitanti in occasione della “II Giornata dell’Informazione sanitaria”: un evento a tutto tondo che prevede visite mediche gratuite e l’avvio di una campagna informativa incentrata sul valore della prevenzione.

La “II Giornata dell’Informazione Sanitaria” avrà luogo a Villa Dante domenica 9 giugno, dalle 9.00 alle 18.00 ed è stata promossa dalla III Circoscrizione, dall’associazione “Donare è vita”, dall’A.O.U. Policlinico di Messina e dalla Brigata Meccanizzata Aosta dell’Esercito Italiano, con il patrocinio del Comune di Messina.

A essere coinvolte nella manifestazione, coordinata dall’avvocato Silvana Paratore, saranno ben 22 realtà presenti e attive sul territorio comunale di Messina tra associazioni, medici specialisti, infermieri professionali e farmacisti che informeranno i presenti sulle principali patologie sanitarie. Per l’occasione, inoltre, l’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario “G. Martino” dedicherà un’area specifica a “Salute e donne. Atelier dell’informazione sanitaria”.

La giornata si prefigura, quindi, come un momento formativo e informativo che mira a diffondere maggiormente la cultura della prevenzione in ambito sanitario, fondamentale strumento per una diagnosi precoce delle malattie, in particolar modo tra i soggetti più fragili. Durante tutto il corso dell’evento sarà possibile sottoporsi a visite mediche gratuite effettuate da professionisti di vari settori.

Maggiori informazioni saranno rese disponibili nel corso della conferenza stampa di presentazione della “II Giornata dell’Informazione sanitaria” che si terrà questo venerdì 7 giugno alle 9.30 presso la Sala Commissioni di Palazzo Zanca. Saranno presenti l’assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore e l’assessore alla Cultura Roberto Vincenzo Trimarchi.

(111)