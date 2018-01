Messina. Divieto di transito in via S. Agostino fino a domenica

1 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Divieto di transito veicolare in via S. Agostino da oggi, giovedì 25, sino a domenica, 28 gennaio, per richiudere il buco nel manto stradale creatosi qualche giorno fa.

Il provvedimento, ad opera del dipartimento “Mobilità urbana e Viabilità” del Comune di Messina, consentirà all’AMAM di eseguire tutti i lavori necessari a ripristinare la carreggiata stradale nel tratto di via S. Agostino compreso tra via Oratorio della Pace e la via XXIV Maggio, in prossimità del liceo “G. Seguenza”.

Il transito in via S. Agostino era già bloccato in direzione mare-monte a seguito dell’apertura di una nuova voragine martedì sera scorso e che aveva bloccato un’auto in transito, fortunatamente senza conseguenze. Da oggi, invece, il tratto di strada interessato sarà chiuso per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della carreggiata.

