Stasera la disinfestazione a Villa Mazzini: i divieti per residenti e pedoni

Sarà effettuata, oggi, martedì 28, dalle 23 alle 24 circa, la disinfestazione di villa Mazzini e dell’area circostante, compresa la sede del Comando dei Carabinieri. L’avviso ai cittadini è stato pubblicato sul sito del Comune di Messina, che ha fissato il divieto di transito, per pedoni, animali e veicoli, nelle strade vicine.

In vista dell’attività di disinfestazione, che prevede l’uso di sostanze tossiche, ecco alcuni suggerimenti utili non solo ai residenti della zona circostante a Villa Mazzini, ma anche a pedoni e veicoli in transito:

tenere chiusi gli infissi esterni , per almeno un’ora dopo l’ultimazione della disinfestazione;

, per almeno un’ora dopo l’ultimazione della disinfestazione; collocare all’interno delle abitazioni biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli e animali domestici;

biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli e animali domestici; si consiglia di evitare per qualche giorno che i bambini frequentino l’area a verde.

