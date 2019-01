Messina dedica un monumento ai Carabinieri siciliani caduti a Nassiriya

28 Condivisioni Facebook Twitter

Messina dedica un monumento ai 5 carabinieri siciliani caduti a Nassiriya, in Iraq. L’opera sarà inaugurata oggi, giovedì 17 gennaio, nel pomeriggio alla presenza dei familiari e delle autorità cittadine. Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta prenderà parte alla cerimonia.

A ospitare il Monumento, realizzato per ricordare il sacrificio dei 5 carabinieri siciliani, è la Caserma “A. Bonsignore”, in via Concezione, sede del Comando Interregionale Carabinieri Culqualber. La cerimonia inizierà oggi pomeriggio alle 15.30 e vedrà la partecipazione, oltre che del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del Generale Giovanni Nistri, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Generale Luigi Robusto, Comandante Interregionale, del sindaco di Messina Cateno De Luca e delle altre autorità locali. Saranno presenti anche le famiglie dei caduti.

