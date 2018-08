Messina. De Luca chiude tutte le scuole: «Inquietudine e molta preoccupazione»

29 Condivisioni Facebook Twitter

Cateno De Luca chiude tutte le scuole di competenza della Città metropolitana e del Municipio di Messina. La decisione del Sindaco metropolitano arriva in seguito ai sopralluoghi effettuati nelle ultime 48 ore e dal confronto, avvenuto ieri mattina, con il Responsabile provinciale dei Vigili del Fuoco.

«La situazione emersa crea inquietudine e molta preoccupazione – ha dichiarato De Luca – per l’assenza di un quadro chiaro e definito della situazione riguardante lo stato dell’arte di ogni singolo plesso scolastico». Ciò che preoccupa, quindi, è la sicurezza dei plessi scolastici su chui si vedrà di far luce entro la prossima settimana. «L’ordinanza di chiusura, ha spiegato il Sindaco metropolitano – ha la finalità di individuare, entro sette giorni, le certificazioni di cui è provvisto ogni singolo immobile e di acquisire un quadro riguardante eventuali istanze di finanziamento presentate o eventuali somme, pronto uso, per interventi da fare, ma a monte, ovviamente, la prima verifica è se esiste già un progetto che metta l’Amministrazione nelle condizioni di poter agire». Una settimana di tempo è stata data anche ai Dirigenti scolastici che dovranno presentare una precisa certificazione degli spazi in uso e della consistenza della popolazione scolastica. L’obiettivo è razionalizzare l’utilizzo degli spazi dato che alcuni plessi hanno strutture sovrabbondanti rispetto al numero di alunni ed altri, al contrario, soffrono una carenza di aule.

Il Sindaco De Luca ha sottolineato che, alla conclusione di questo percorso, si procederà alla revoca parziale dell’ordinanza o alla revoca dell’ordinanza riferita a specifici plessi che sono in possesso delle certificazioni previste dalla legge.

Il caso del Liceo “Seguenza”

Uno degli istituti scolastici che soffra da anni per il problema della carenza delle aule è il Liceo “Seguenza per cui, finalmente, arrivano buone notizie. Verranno create 19 aule nel plesso del Don Orione. All’Istituto verrà dato l’utilizzo di una parte del plesso, piano terra e primo piano, e verranno lasciati i locali in affitto a Cristo Re, permettendo così un risparmio per le casse dell’Ente. La Dirigente scolastica, Lilia Leonardi, ha espresso un sentito ringraziamento nei confronti del Sindaco De Luca che «in maniera fattiva, si è prodigato senza promesse ed ha capito l’esigenza della nostra scuola, delle famiglie, dei genitori e, soprattutto, degli studenti».

