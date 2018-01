Danni alle fognature in Viale Giostra: l’appello dei cittadini

22 Condivisioni Facebook Twitter

Quando arriva la pioggia a Messina i problemi alle fogne sono all’ordine del giorno, ma quello che si è scatenato in una via limitrofa al viale Giostra non risale di certo a qualche giorno fa.

Gli abitanti delle case che costeggiano via Seminario estivo e dintorni ci hanno mostrato il grosso acquitrino che si è formato ormai da circa due mesi, ovvero, da quando il coperchio di un tombino si è spostato dalla sua sede. Le pioggia caduta in questa settimana ha dato il colpo di grazia alle fogne e adesso la puzza, trattandosi di acque nere, si sente in tutto il circondario.

I liquami, risiedendo nel terreno non asfaltato, attraggono inoltre insetti di vario genere.

Il grave problema igienico-sanitario è stato segnalato a Comune e AMAM già a novembre ma, come raccontano gli abitanti della zona, al momento non è stato effettuato alcun controllo per trovare una soluzione.

I liquami provenienti dalle fogne, però, non sembrano essere l’unico problema: tutta l’area interessata è coperta da erbacce e rifiuti che non aiutano la situazione.

Dopo numerose richieste di intervento andate a vuoto, gli abitanti hanno deciso di chiedere aiuto alla stampa, nella speranza che il loro appello venga accolto dalle autorità competenti.

