Messina. Danneggiato il pianoforte pubblico della Galleria Vittorio Emanuele

«Questo pianoforte è tuo. Suonalo quando ne hai voglia, trattalo con il rispetto con cui tratti gli oggetti di tua proprietà, custodiscilo con la cura che merita». Era questo il messaggio riportato sulla targa posizionata sopra il pianoforte pubblico della Galleria Vittorio Emanuele. Un messaggio che, purtroppo, non è servito a tenere lontano i vandali che, probabilmente venerdì sera, hanno danneggiato lo sgabello su cui tanti messinesi in queste settimane si erano seduti per suonare, regalando alla Galleria un’atmosfera unica, che mai prima d’ora si era vista in questo luogo simbolo della città.

Oggi, purtroppo, il primo pianoforte pubblico di Messina non solo è stato danneggiato ma è anche circondato da rifiuti che non fanno altro che aggiungere un ulteriore dettaglio di degrado attorno a quello che voleva e doveva essere un simbolo della rinascita.

L’iniziativa “Un piano per la città” era nata mesi fa, su proposta dell’ex assessore alla Cultura Federico Alagna, in collaborazione con il membro dell’Assessorato Collettivo Antonello Giovanni Renzo. Lo strumento era stato posizionato all’interno della Galleria Vittorio Emanuele il 10 agosto ma non è riuscito a rimanere integro nemmeno per un mese.

«Vedere che lo sgabello è stato danneggiato e che attorno è circondato da sporcizia mi fa male, fa male alla città» ha dichiarato Alagna e i sentimenti che nascono vedendo queste immagini non possono che essere di indignazione e di sconforto perchè Messina non può e non deve essere la città in cui l’inciviltà vince sul senso civico e la mancanza di rispetto vince sulla voglia di custodire quanto lci viene offerto.

Federico Alagna ha annunciato che si attiverà per riparare lo sgabello e ridare decoro a quel piccolo angolo della Galleria ma è indispensabile la collaborazione di tutti affinché ogni piccolo seme piantato possa germogliare e non essere sradicato ancor prima di poter fiorire.

