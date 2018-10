Messina. Da oggi niente tram dalla Stazione all’Annunziata

621 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Da oggi, mercoledì 24 ottobre, e fino a data da destinarsi il tram non andrà più a nord della Stazione Centrale. A comunicarlo all’utenza è stata la stessa l’ATM tramite un avviso pubblicato sul proprio sito ufficiale. Per chi volesse andare oltre, è stato predisposto un servizio navetta.

A causare il dimezzamento del servizio sembra essere stato un “problema tecnico”, come specificato nell’avviso pubblicato da ATM che si chiude con un “ci scusiamo per il disagio”. Si tratterà quindi con molta probabilità di una misura temporanea.

In ogni caso, a oggi, la tratta coperta dal servizio tram verrà dimezzata e avrà come Capolinea Sud lo Zir e come Capolinea Nord piazza della Repubblica, vale a dire la stazione.

In sostituzione del tram verrà impiegata una navetta, l’autobus 28, che coprirà il seguente percorso:

Andata: Piazza Repubblica – Cavallotti – Via S. Maria Alemanna – Viale San Martino – Via 1° Settembre – Via Garibaldi – Viale Giostra – Viale della Libertà – cap. Museo;

Piazza Repubblica – Cavallotti – Via S. Maria Alemanna – Viale San Martino – Via 1° Settembre – Via Garibaldi – Viale Giostra – Viale della Libertà – cap. Museo; Ritorno: Cap. Museo – Viale della libertà – Via Garibaldi – Via 1° Settembre – Piazza Repubblica.

Questa misura sembra avere generato già un certo scompiglio tra gli studenti che quotidianamente usano il mezzo veloce per raggiungere le facoltà di Lettere, di Farmacia o di Veterinaria. Per quel che riguarda il lungo periodo ancora non si sa molto, le comunicazioni più recenti provenienti dal sindaco Cateno De Luca fanno pensare alla progettazione di un “nuovo sistema tram”. Intanto, in ogni caso, già dallo scorso 21 ottobre è stata avviata la prima misura sperimentale e il tram la domenica non passerà.

