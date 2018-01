Messina. Crolla casa a Pace. Tanta paura ma nessun ferito – FOTO

2 Condivisioni Facebook Twitter

Erano da poco passate le 20 quando un boato ha squarciato il silenzio. A Pace, pochi metri prima la Chiesa di Santa Maria della Grotta, è crollata una casa. L’abitazione, disabitata da tempo, era in condizioni fatiscenti e proprio in questi giorni erano iniziati i lavori di demolizione.

Per fortuna al momento del crollo, i cui detriti hanno invaso parte della carreggiata in direzione Palermo, non c’erano persone nelle vicinanze. Solo un’automobile, parcheggiata davanti la vecchia abitazione, è stata danneggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico che ha subito dei rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

(26)