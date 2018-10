Messina. Controlli della velocità con autovelox fino a sabato 27 ottobre

7 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Anche questa settimana la Polizia Municipale ha disposto servizi di controllo della velocità con autovelox in diverse zone della città dello Stretto. Le attività di monitoraggio inizieranno oggi, lunedì 22 ottobre e si protrarranno fino al prossimo sabato 27 ottobre.

I servizi di controllo con autovelox interesseranno le seguenti strade:

Strada Statale 114 a Santa Margherita;

Galati e Mili Marina;

sulla S.S. 113 a Spartà;

via Consolare Pompea;

via Circuito Torre Faro.

Tale attività rientra in un più ampio progetto finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali sui quali, ha spiegato il Comando del Corpo della Polizia Municipale, l’eccesso di velocità influisce negativamente, determinandone la maggiore gravità. Per questi motivi, nel dare comunicazione dei controlli attualmente in corso, la Polizia ha ricordato, tra le altre cose, l’importanza di rispettare i limiti su tutte le strade.

