Messina. Controlli autovelox e scout fino a sabato 10: ecco le aree interessate

0 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Disposta dal Comando del Corpo di Polizia Municipale la prosecuzione dei servizi di controllo delle infrazioni al Codice della Strada con dispositivi autovelox e scout sulle principali strade cittadine. Il monitoraggio sarà attivo fino a sabato 10 febbraio.

Il controllo della velocità con autovelox interesserà le seguenti aree:

via Garibaldi;

via Circuito Torre Faro;

via Consolare Pompea;

viale della Marina Russa;

Strada Statale 114, a Galati e a Mili Marina.

Il dispositivo scout monitorerà le infrazioni in materia di divieto di sosta nelle seguenti aree:

via Tommaso Cannizzaro;

via Garibaldi;

via Consolato del Mare;

via Cesare Battisti;

via La Farina;

via Marco Polo;

via Industriale;

viale della Libertà;

viale Boccetta;

viale Giostra;

viale San Martino;

corso Cavour;

Strada Statale 114;

piazza Duomo;

piazza della Repubblica;

piazza Trombetta;

tutte le vie limitrofe alle suddette località.

Nel comunicare l’attivazione dei servizi di controllo sul territorio cittadino, il Comando della Polizia Municipale invita gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità su tutte le strade, ricordando come violazioni in questo senso incidano sulla gravità dei sinistri stradali. Si rammenta, inoltre, l’importanza di osservare le norme che regolano la sosta e che la vietano, in particolare: in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, sulla pista ciclabile e sugli attraversamenti pedonali.

(82)