Messina. Al via i controlli con autovelox e scout: ecco le aree interessate

Nuovi controlli della Polizia Municipale che, anche questa settimana, monitorerà le strade di Messina con dispositivi autovelox e scout per multare gli automobilisti che non rispettano il Codice della Strada in materia di parcheggi e di limiti di velocità.

I servizi saranno effettuati per tutta la settimana, da oggi, lunedì 10 a sabato 15 dicembre e interesseranno diverse zone, da Nord a Sud.

In particolare, il controllo con Autovelox riguarderà le seguenti strade:

via Consolare Pompea;

via Circuito Torre Faro;

viale della Marina Russa;

Strada Statale 114 a S. Margherita, Galati e Giampilieri.

Il dispositivo scout monitorerà, invece, le seguenti aree:

Strada Statale 114, nel tratto tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”;

via Marco Polo;

viale S. Martino, da villa Dante a piazza Cairoli;

via Industriale (tratto Samperi – S. Cecilia); piazza della Repubblica;

via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro;

piazza Duomo (isola pedonale);

viale della Libertà, dal viale Giostra sino alla Prefettura;

viale Boccetta, dalla via Garibaldi al viale Principe Umberto;

via Garibaldi, dalla Prefettura sino a piazza Cairoli;

via T. Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia;

piazza della Repubblica;

via C. Battisti, dalla rotatoria del viale Europa a via Garibaldi;

via I Settembre (nel tratto Battisti – San Martino);

via Consolato del Mare – piazza Duomo (isola pedonale);

viale della Libertà, tra la rotatoria Annunziata e Giostra;

corso Cavour, dal viale Boccetta sino alla via T. Cannizzaro;

via Tommaso Cannizzaro, tra le vie La Farina e C. Battisti;

viale della Libertà, dalla rotatoria Annunziata alla Prefettura;

via Garibaldi, dalla Prefettura al viale Giostra.

I controlli sono stati disposti dal Comando del Corpo della Polizia Municipale, che invita alla prudenza su tutte le strade, in un’ottica di prevenzione degli incidenti stradali.

