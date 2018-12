Il Consiglio Comunale dice SI: anche questo Natale Messina avrà la sua isola pedonale

6 Condivisioni Facebook Twitter

È ufficiale: anche questo Natale Messina avrà la sua isola pedonale. A dire il SI definitivo è stato il Consiglio Comunale che, alla fine di un intenso confronto in aula, questa mattina ha dato parere favorevole.

Su 22 Consiglieri, i 17 presenti hanno espresso parere favorevole, 4 sono stati i contrari e soltanto 1 si è astenuto.

Presente alla seduta il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello, che ha aperto la discussione sottolineando l’importanza di prendere una decisione che non poteva più essere rimandata oltre: «Il Consiglio comunale può votare quello che ritiene opportuno, ma io propongo di cercare insieme delle soluzioni a quello che la città ci chiede».

Il dibattito sull’isola pedonale a Messina è andato avanti per diverse settimane, portando con sé il dubbio di vedere svanito il progetto per questo Natale 2018. Ma stamattina, in aula, è arrivata la svolta: dopo una lunga ma produttiva discussione la delibera è stata accolta.

Ad essere messo in atto sarà il progetto approvato qualche giorno fa dalla Giunta,che prevede la chiusura di viale San Martino e via dei Mille.

L’isola pedonale a Messina verrà allestita sabato 8 dicembre 2018 e si concluderà lunedì 7 gennaio 2019. Le strade che verranno pedonalizzate saranno:

via dei Mille, nel tratto compreso tra le vie Tommaso Cannizzaro e Santa Cecilia;

viale San Martino, carreggiata monte e mare, nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e via Maddalena;

vie Camiciotti, Luciano Manara e Nino Bixio, nei rispettivi tratti compresi tra la via dei Mille e la carreggiata monte di viale San Martino;

via Ettore Lombardo Pellegrino, nel tratto compreso tra via dei Mille e via Giordano Bruno.

